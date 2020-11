Safran : Dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Safran gagne 1% sur fond d'une note de Berenberg, qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 98 à 140 euros, soulignant l'espoir d'une reprise potentiellement rapide du trafic aérien à partir du second semestre 2021.



'Safran constitue clairement une carte pour jouer la reprise soutenue par le vaccin, qui devrait en fin de compte se traduire par un cycle pluriannuel de hausse des résultats', juge le broker, qui pointe aussi les perspectives de croissance à plus long terme du groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel