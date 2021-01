Safran : Credit Suisse reste à 'neutre' et réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Safran et abaisse son objectif de cours à 102 euros, contre 106 euros précédemment.



Si le broker laisse son estimation de BPA 2020 inchangée pour Safran, il réduit nettement ses prévisions pour les exercices s'étirant entre 2021 et 2024 de respectivement -17%, -6%, -4% et -3%.



En effet, 'sans augmentation significative des ventes d'équipements d'origine et reprise dans l'après-vente, nos précédentes estimations 2021 étaient clairement ambitieuses, avec des effets d'entraînement sur les exercices suivantes', estime le bureau d'analyses.





