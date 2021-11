Safran : Coopération prolongée avec l'américain Albany

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mardi avoir prolongé jusqu'en 2046 son accord de coopération stratégique avec l'américain Albany International concernant l'approvisionnement en matériaux composites avancés.



A travers ce nouvel accord, les deux groupes explique avoir l'intention de travailler ensemble sur la prochaine génération de moteurs dans le cadre de l'objectif de zéro émission nette de CO2 en 2050 que s'est fixé le secteur aéronautique.



Leur accord-cadre initial, scellé en 2006, avait donné lieu à la création d'une coentreprise dédiée au développement de pièces composites de haute technologie.



Ces procédés de tissage 3D et de moulage par transfert de résine sont destinées aux moteurs, aux trains d'atterrissage et aux nacelles d'avions, rappellent les deux partenaires dans un communiqué commun.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.