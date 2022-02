Safran : Contrat de maintenance avec Thai Aviation Industries

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran a fait savoir hier que sa division 'Helicopter Engines' et Thai Aviation Industries avaient signé un contrat pour la maintenance des moteurs Arrius en service au sein de la Force aérienne royale thaïlandaise. Les deux entités ont aussi renouvelé leur contrat existant pour les moteurs Makila.



Equipant les hélicoptères H135 et H225M, un total de 12 moteurs Arrius et 24 moteurs Makila vont ainsi bénéficier du contrat de soutien Global Support Package (GSP) de Safran.



' Ce contrat est la preuve du lien solide que nous avons bâti avec la Force aérienne royale thaïlandaise au fil des ans. Nous sommes très fiers de cette nouvelle marque de confiance pour le contrat GSP, particulièrement adapté au soutien des hélicoptères motorisés avec l'Arrius et le Makila, et qui offre un très haut niveau de service ', a déclaré Valérie Patuel, Directrice Générale de Safran Helicopter Engines Asia.



