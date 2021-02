Safran : Chute de 68% du résultat net ajusté en 2020

(CercleFinance.com) - Safran dévoile, au titre de 2020 et en ajusté, un résultat net part du groupe en chute de 68,3% à 844 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 10,2% (-5,3 points) pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards, en repli de 33% (-32,5% en organique).



Lors de l'assemblée générale du 26 mai, un dividende de 0,43 euro par action sera soumis à l'approbation des actionnaires du groupe de hautes technologies, ce qui représente un taux de distribution de 22% par rapport au BPA annuel.



Safran prévoit pour 2021 une décroissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 2% à 4%, une progression de la marge opérationnelle courante ajustée supérieure à 100 points de base, et une génération de cash-flow libre au moins au même niveau qu'en 2020.



