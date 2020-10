Safran : Chute de 42% du CA ajusté trimestriel en organique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de hautes technologies Safran annonce, en données ajustées, un chiffre d'affaires de 3.382 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de -44,5% sur une base publiée et de -42% sur une base organique.



Il précise que ses divisions ont connu une amélioration par rapport au deuxième trimestre, mais que l'activité a encore été fortement impactée par la Covid-19, pour la première monte comme pour les services. Safran a donc poursuivi ses efforts visant à réduire ses coûts.



Malgré les incertitudes qui subsistent quant au rythme de reprise du trafic aérien, Safran se dit confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour 2020, dont une baisse du CA ajusté d'environ -35% et une marge opérationnelle courante d'environ 10% du CA.



