Safran : Certifié 'Best Place to Work' en Tunisie

(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir été certifié ' Best Places to Work ' en Tunisie, obtenant la deuxième place du classement général - et la première place parmi les industriels.



Le Groupe est présent dans le pays à travers les activités de Safran Aerosystems, Safran Cabin et Safran Seats.



Pour établir ce classement, ' Best Places to Work ' soumet un questionnaire aux collaborateurs de chaque entreprise évaluée, qui doivent répondre à 36 questions sur différentes thématiques liées à l'environnement de travail : management, pratique RH, rémunération, avantages sociaux, relations entre collègues...



'Nous oeuvrons quotidiennement pour que nos équipes puissent évoluer dans un cadre favorisant le bien-être au travail. Cette récompense est une belle reconnaissance des actions menées et nous encourage encore à aller encore plus loin ', a réagi Sonia Gharbi, Directrice des Ressources Humaines de Safran en Tunisie.





