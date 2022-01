Safran : Boosté par des prévisions positives d'analystes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1% après la publication aujourd'hui de plusieurs analyses positives.



Morgan Stanley a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Safran, portée de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', dans le cadre d'une étude consacrée au secteur européen de l'aéronautique.



Dans sa note, la banque d'affaires américaine dit s'attendre à un redressement en demi-teinte du trafic passagers en 2022, avec une reprise 'robuste' au niveau des vols domestiques mais un rebond 'plus lent' au niveau du long-courrier.



Concernant Safran, Morgan Stanley estime que les mauvaises nouvelles sont désormais intégrées dans les cours, tout au moins en partie, et juge 'rassurantes' les perspectives communiqués à l'occasion de la dernière journée d'investisseurs.



Son objectif de cours est relevé en conséquence de 100 à 109 euros.



Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 131 euros sur Safran, déclarant tabler pour 2021 sur un EBIT de 1.768 millions d'euros et un CA de 15,3 milliards, soit une marge de 11,5% (+130 points de base).



'Nous modélisons une croissance de l'après-vente civile de 42% au quatrième trimestre portée par la poursuite de la progression des cycles de CFM56, par une anticipation des achats avant le relèvement des prix de novembre mais aussi par un mouvement de restockage', indique-t-il.



Le bureau d'études a néanmoins une nouvelle fois ajusté à la baisse sa séquence BPA 2022/23/24 de respectivement -1%/-3,7%/-4% afin d'intégrer un décalage supplémentaire sur le rebond du segment long-courrier avec les restrictions de voyage.



