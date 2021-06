Safran : Berenberg rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a rehaussé mardi son objectif de cours sur Safran, porté de 130 à 140 euros alors que le secteur de l'aéronautique recommence selon lui à prendre de l'altitude.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études passe en revue les mesures de restructuration prises par les grands groupes du secteur, ainsi que leur profil de redressement.



Pour l'intermédiaire la crise du 'Covid-19 a entraîné une restructuration significative au sein du secteur aérospatial qui est selon nous génératrice d'opportunités en termes de valeur sur le long terme'.



Berenberg maintient une recommandation d'achat sur Safran.



