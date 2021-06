Safran : Annonce une série de nominations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination de Stéphane Cueille en tant que président de Safran Electrical & Powerà compter du 1erjuillet. Il succède à Alain Sauret qui fait valoir ses droits à la retraite.



Diplômé de l'Ecole Polytechnique (1991), Stéphane Cueille, 49 ans, est titulaire d'un DEA de Physique des solides (1995) et d'un doctorat en Physique statistique (1998).



Par ailleurs, Eric Dalbies est nommé directeur groupe de la recherche, de la technologie et de l'innovationà compter du 1er juillet 2021, où il remplacera Stéphane Cueille.



Enfin, Ghislaine Doukhan est nommée Directrice Générale de Safran Power Unitsà compter du 1er juillet 2021, en remplacement d'Eric Dalbiès.





