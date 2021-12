Safran : AlphaValue abaisse sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé jeudi ramener sa recommandation sur Safran à 'accumuler', contre 'achat' précédemment, tout en maintenant son objectif de cours de 124 euros sur le titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien explique qu'il lui semble raisonnable d'afficher une opinion plus prudente sur la valeur du fait de la propagation du variant Omicron .



'Safran est directement impacté par les heures de vols des appareils équipés de ses moteurs et le durcissement actuel des mesures de restriction à la circulation montre que le futur est toujours incertain', résume le cabinet indépendant.



