Safran : Accord avec Aura Aero pour 2 aéronefs électriques

(CercleFinance.com) - Safran Electrical & Power et Aura Aero annoncent la signature d'un accord de collaboration portant sur l'architecture et la propulsion électrique de deux aéronefs : l'avion de formation INTEGRAL E et l'avion régional ERA (Electric Regional Aircraft).



Safran Electrical & Power fournira le système propulsif du démonstrateur en vol d'INTEGRAL E, version électrique d'INTEGRAL, l'avion biplace de formation à capacité de voltige développé par Aura Aero. Ce prototype sera équipé du moteur électrique intelligent ENGINeUS TM, d'une puissance de plus de 100 kW.



Safran Electrical & Power a par ailleurs signé un Memorandum of Understanding (MOU) pour mener avec Aura Aero les études d'architectures électriques pour ERA, un avion commercial régional de 19 places à propulsion électrique.



