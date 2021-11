Safran : A signé un contrat de 5 ans avec Gulf Air

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran a été sélectionné par Gulf Air pour les opérations de maintenance, révision et réparation (MRO) des trains de six Airbus A321 et un A320.



Safran Landing Systems a signé un contrat d'une durée de cinq ans avec la compagnie nationale de Bahreïn. Ces opérations se feront sur son site MRO, Safran Landing Systems Services UK Ltd, situé à Gloucester.



Capitaine Waleed AlAlawi, Directeur adjoint de Gulf Air a déclaré : ' En tant qu'équipementier (OEM) des trains de l'A321, Safran Landing Systems possède une connaissance technique approfondie de ces produits et c'est cette expertise qui assurera à Gulf Air les standards de sécurité, de qualité et de maintenance les plus élevés. '



