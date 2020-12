Safran : A signé un contrat avec SGGAC en Chine

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines a signé un contrat Support-By-Hour (SBH) avec State Grid General Aviation Company (SGGAC) pour les moteurs de ses hélicoptères Airbus H215 et H225.



Ce contrat de long terme porte sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pour un total de 4 moteurs Makila, et inclut également le renouvellement d'un précédent contrat SBH portant sur les moteurs Arriel 2D des 13 hélicoptères H125 de l'opérateur.



SGGAC est un des plus importants clients de Safran Helicopter Engines en Chine et dispose d'une flotte de 33 hélicoptères.



