Safran : A signé un accord avec HAL en inde

(CercleFinance.com) - La société aéronautique indienne Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et Safran Aircraft Engines ont signé un accord de coopération.



Selon les termes de l'accord, HAL et Safran Aircraft Engines ont l'intention d'explorer les opportunités d'assemblage du moteur Safran M88 et de fabriquer des composants du moteur avec HAL pour un lot supplémentaire d'avions Rafale pour l'Inde, ainsi que tout avion équipé de M88 fabriqué en Inde par HAL.



L'accord couvre également un partenariat entre HAL et Safran Aircraft Engines pour des programmes locaux relatifs à la conception et au développement de moteurs à forte poussée de 110 kN, avec en plus du transfert de technologies-clé.



' Nous avons fabriqué plus de 450 moteurs Shakti en Inde chez HAL Engine Division à Bangalore, ce qui témoigne du succès de notre collaboration. HAL et Safran souhaitent explorer les opportunités de coopération commerciale stratégique ' a déclaré MR Madhavan, Président et directeur général de HAL.



