(CercleFinance.com) - Safran a remporté trois Crystal Cabin Award, une première pour le Groupe.



Les trois récompenses sont dans la catégorie 'Cabin Systems', la solution de connectivité SOPHY pour chariots de service à bord, dans la catégorie 'Passenger Comfort Hardware', le concept Modulair des sièges pour une expérience passager encore plus confortable, et dans la catégorie 'IFEC' (IFE & Connectivity), le Bluetooth du système de divertissement à bord RAVE.



Le Crystal Cabin Award est le prix international d'excellence pour l'innovation dans l'aménagement intérieur des avions. Cette année, plus de 100 concepts, venus du monde entier, ont été présentés dans huit catégories.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel