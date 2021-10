Safran : A inauguré un nouveau centre de R&D

(CercleFinance.com) - Safran a inauguré un nouveau centre de Recherche & Développement (R&D) à Châteauneuf-sur-Isère au sein du parc d'activités de Rovaltain.



Ce nouvel établissement de 4.580 m² accueille les activités de R&D avec plus de 120 personnes, dont près de trois quarts d'ingénieurs et 11 experts.



' Ces ingénieurs et chercheurs travaillent sur les commandes d'actionnements électriques et les technologies d'intégration et d'assemblage d'électronique en milieux sévères, considérées comme stratégiques ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel