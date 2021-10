Safran : 3ème trimestre meilleur que prévu, objectif relevé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran a de nouveau relevé vendredi sa perspective de cash-flow libre pour l'exercice 2021 après un troisième trimestre légèrement meilleur que prévu.



Au troisième trimestre, l'équipementier aéronautique a amélioré son chiffre d'affaires de 10,4%, soit une croissance organique de 11,6%, pour le porter à 3,73 milliards d'euros.



Cette performance se trouve au-dessus de la croissance organique de 10,2% qui était attendue par le consensus.



Le spécialiste des métiers de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité précise que cette progression a été portée par la reprise des services dans l'ensemble de ses activités.



Il ajoute que les dernières tendances du trafic aérien confortent l'amélioration attendue au quatrième trimestre.



Le groupe réaffirme ainsi ses perspectives pour l'année 2021, prévoyant toujours une décroissance organique de son chiffre d'affaires ajusté entre 2% et 4% par rapport à 2020.



Safran rappelle néanmoins viser une progression de sa marge opérationnelle courante ajustée supérieure à 100 points de base, soit au moins 300 points de base d'amélioration par rapport au second semestre 2020.



L'équipementier relève par ailleurs son objectif de cash-flow libre, tablant sur une génération de FCF supérieure à 1,5 milliards d'euros cette année, contre une précédente prévision 'supérieure au niveau de 2020'.



A la Bourse de Paris, le titre s'adjugeait 3,8% vendredi matin suite à toutes ces annonces.



