Safran : La banque Goldman Sachs ajoute Safran à sa liste d'actions favorites

(BFM Bourse) - L’équipementier et motoriste aéronautique a été ajouté dans la liste des valeurs préférées de la banque américaine au détriment d'Airbus. Son objectif de cours lui accorde un potentiel de près de 50%.

Goldman Sachs semble faire la pluie et le beau temps sur les valeurs aéronautiques civiles ce mercredi. La banque a retiré Airbus de la liste de ses valeurs préférées ("conviction list") - tout en maintenant sa recommandation à l’achat sur le titre- et l'a remplacé par Safran.

Sur le CAC 40, l’avionneur abandonne 1,5% à 95,65 euros et cède à la morosité ambiante du marché, l’indice parisien perdant dans le même temps 0,3%. Safran de son côté résiste bien et s’adjuge 1,6% à 102,76 euros, soit la deuxième plus forte progression du CAC 40, derrière Engie.

Goldman Sachs a revu à la hausse son objectif de cours sur l’équipementier et motoriste aéronautique, relevant sa cible à 150 euros, contre 134 euros précédemment, ce qui accorde un potentiel de près de 50% à l’action Safran. La banque américaine a évidemment confirmé son conseil à l’achat.

Les résultats semestriels du groupe se sont avérés "robustes", selon elle. Sur les six premiers mois de l’année, Safran a enregistré une croissance organique de 17,5% de son chiffre d’affaires ajusté. Le résultat opérationnel courant ajusté a lui bondi de 54% en données organiques à 1,05 milliard d’euros tandis que la marge correspondante s’est établie à 12,2% en hausse de 4,5 points sur un an.

Une forte croissance des résultats attendue

La banque voit des catalyseurs à court terme pour l’action. Elle table tout d’abord sur une activité "forte" au quatrième trimestre dans les services d’après-vente, c’est-à-dire la maintenance, la réparation, la révision et la vente des pièces de rechange. Goldman Sachs explique que les clients devraient procéder à d’importants restockages avant la hausse annuelle des prix catalogue des pièces de rechange de Safran, ce qui devrait ainsi porter l’activité de la fin de l’année.

De plus la banque américain estime que Safran dispose de moyens pour procéder à de potentiels rachats d’actions, en raison de son faible endettement et de sa génération de trésorerie remarquable. Goldman juge que la société a des marges de manoeuvre pour procéder à un total de 2 milliards d’euros de rachats d’actions jusqu’en 2025, avec 500 millions d’euros l’an prochain.

Safran est "destiné à enregistrer la meilleure performance opérationnelle de notre couverture multisectorielle à moyen terme", écrit la banque. Goldman Sachs anticipe une croissance organique annuelle moyenne des revenus de 16% jusqu’en 2025 tandis que la marge opérationnelle courante ajustée atteindrait 18,2% la même année.

"Nous nous attendons à ce que des relèvements significatifs des attentes du consensus [des analystes, NDLR] fassent grimper l’action au cours des prochains trimestres, car la société continue de dépasser les attentes en termes d'expansion des marges et de génération de cash", anticipe-t-elle.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse