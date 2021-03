Rubis : Le résultat net pdg recule de 9% en 2020

(CercleFinance.com) - Rubis a présenté aujourd'hui ses résultats financiers au titre de l'exercice 2020. Le spécialiste des infrastructures de stockage et de distribution de l'énergie a vu son chiffre d'affaires fondre de 25% entre 2019 et 2020, à 3,9 milliards d'euros.



Le groupe se réjouit toutefois de sa ' formidable résistance ', étant parvenu à limiter le recul du résultat opérationnel courant à -11% (à 366 ME) et du résultat net part du groupe à -9% (à 280 ME).



' Les premiers mois de l'exercice 2021 s'inscrivent dans le prolongement du dernier trimestre 2020 et permettent d'anticiper une résorption progressive de la crise sanitaire grâce à l'accélération des campagnes de vaccination dans le monde ', annonce Rubis.



Le groupe précise que la solidité de son modèle d'affaires permet de porter le dividende unitaire versé au titre de 2020 à 1,80E, soit une hausse de 3%.





