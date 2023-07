Rothschild & co : La famille Rothschild lancera lundi son OPA pour sortir sa banque d'affaires de la cote

(BFM Bourse) - Soutenue par les propriétaires de Chanel et les Peugeot, la famille Rothschild va lancer lundi prochain son offre publique d'achat sur sa banque d'affaires, en vue de la sortir de la cote.

La holding de la famille Rothschild, Concordia, lancera lundi son offre publique d'achat sur la banque d'affaires Rothschild & Co dans le but de la retirer de la Bourse, a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué.

L'offre sera ouverte jusqu'au 8 septembre inclus, avec un prix fixé à 38,60 euros par action, selon le même document. A ce montant s'ajoutent le dividende ordinaire, d'un montant de 1,40 euros, et une distribution exceptionnelle de 8 euros, soit un total de 48 euros par action.

Les familles Peugeot et Wertheimer à la manœuvre

Au début du mois, Concordia a acquis plus de 8 millions d'actions de Rothschild & Co, soit 30% des actions ciblées par l'OPA, le maximum légalement possible avant le déclenchement de l'offre.

Cette acquisition a permis à la holding de détenir 49,45% du capital de Rothschild & Co et 53,84% des droits de vote de la banque d'affaires.

Plusieurs grand noms du capitalisme français, dont les familles Peugeot et Wertheimer (Chanel) doivent entrer au capital de Rothschild & Co dans le cadre de cette opération.

(Avec AFP)

S. S. - ©2023 BFM Bourse