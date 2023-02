Rothschild & co : Pour sortir leur banque de la cote, les Rothschild s'appuient sur les propriétaires de Chanel et les Peugeot

(BFM Bourse) - La banque Rothschild & Co a annoncé qu'elle prévoyait de faire entrer à son capital la famille Peugeot et la famille Wertheimer, qui possède la célèbre maison de couture. Ces nouveaux actionnaires rejoindront un concert mené par la famille Rothschild pour sortir de la cote la banque d'affaires.

La banque d'affaires Rothschild a annoncé lundi qu'elle prévoyait de faire entrer à son capital plusieurs grands noms du capitalisme français, dont les familles Peugeot et Wertheimer, une semaine après l'annonce de son projet de retrait de cote.

Cet accord permettrait l'entrée au capital, aux côtés de la holding de la famille Rothschild, Concordia, "de nouveaux membres" dont Peugeot Invest et Mousse Partners, véhicule d'investissement de la famille Wertheimer (propriétaire de Chanel), selon un communiqué publié en marge des résultats annuels de la banque.

Des actionnaires actuels seraient amenés à se renforcer, à l'image du groupe Dassault et de l'industriel italien Giammaria Giuliani.

D'autres investisseurs, comme des membres de la famille Rothschild anglaise, dont Hannah Rothschild, ou les associés, feront également partie de ce nouveau pacte, intitulé "Concert".

Des investisseurs de long terme

"Peugeot Invest s'est engagée à investir aux côtés de Concordia et d'autres investisseurs de long terme et pourrait détenir, en cas de succès de l'offre, jusqu'à 5,1% du capital de Rothschild and Co", a confirmé dans un communiqué séparé le véhicule d'investissement de la famille Peugeot, précisant avoir "vocation à être représentée (au sein) du conseil de surveillance".

"Ce sont des investisseurs de long terme, qui partagent les mêmes convictions quant aux développement d'une société comme la nôtre", a expliqué lors d'une présentation à la presse François Pérol, associé et coprésident du comité exécutif de la banque d'affaires.

Les différents investisseurs se sont engagés à conserver les titres pendant une durée d'au moins 8 ans et n'ont pas d'assurance de pouvoir s'en séparer ensuite, la liquidité n'étant pas garantie, a précisé François Pérol.

In fine, la holding Concordia détiendra à l'issue de l'opération, prévue pour commencer à la fin du semestre, environ 55% du capital, les investisseurs de long terme environ 35% et les associés 10%.

Le groupe a par ailleurs publié un bénéfice net en baisse de 21% en 2022, par rapport au record de 2021, à 606 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à près de 3 milliards d'euros, en hausse de 1%.

Des résultats "solides", pour "une année très chahutée", selon François Pérol.

(Avec AFP)

