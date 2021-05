Rexel : Placement d'obligations 2028 complémentaires réalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rexel a annoncé vendredi soir avoir réalisé avec succès l'abondement de ses obligations liées au développement durable remboursables en 2028 émises le 5 mai 2021 pour un montant de 100 millions d'euros.



Ces obligations complémentaires seront émises selon les mêmes termes que les obligations 2028, à un prix d'émission de 100,875%, correspondant à un rendement de 1,992%, et entièrement fongibles avec les obligations 2028 à l'expiration d'une période de 40 jours.



Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 18 mai. Cette émission permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière.



