Rexel : Les obligations durables notées 'Ba3' par Moody's

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé lundi avoir attribué la note 'Ba3' au programme d'émission d'obligations senior liées au développement durable annoncé ce matin par Rexel.



L'agence justifie cette notation un cran en-dessous de la notation d'émetteur 'Ba2' avec perspective stable assignée à la dette du distributeur de matériel électrique par le rang inférieur de l'émission et le montant 'conséquent' des dettes commerciales affichées au niveau opérationnel.



Pour mémoire, Rexel a annoncé ce matin son intention d'émettre des obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 pour 300 millions d'euros, et susceptibles de faire l'objet d'un remboursement à compter de juin 2024.



