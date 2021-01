Renault : Renault vise une marge opérationnelle de 5% d'ici 2025

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé jeudi viser une marge opérationnelle supérieure à 3% d'ici à 2023 et de plus de 5% d'ici à 2025 grâce à un plan stratégique axé sur une intensification des réductions de coûts et sur 24 nouveaux lancements, dont dix modèles électriques.

Le groupe au losange, qui a accusé en 2019 sa première perte nette en dix ans, compte aussi générer trois milliards d'euros de free cash flow opérationnel de l'automobile en total cumulé d'ici 2023, devant atteindre six milliards sur la période 2021-25.

"Le plan Renaulution consiste à orienter l'ensemble de l'entreprise du volume à la valeur. Plus qu'un redressement, il s'agit d'une transformation profonde de notre modèle d'entreprise", a dit le nouveau directeur général Luca de Meo cité dans un communiqué.

En 2019, la marge opérationnelle de Renault était tombée à 4,8%. Les résultats 2020, affectés par l'épidémie de coronavirus, seront publiés le 19 février.

Renault a également annoncé que ses réductions de coûts seront portées de deux milliards d'euros d'ici 2021 à un total cumulé de 2,5 milliards d'ici à 2023, et de trois milliards à l'horizon 2025, tandis que sa capacité de production sera réduite de 4 millions de véhicules actuellement à 3,1 millions d'ici quatre ans.

(Gilles Guillaume et Blandine Hénault, édité par Jean-Philippe Lefief)

