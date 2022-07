Renault : Vers un accord stratégique avec Phoenix Mobility

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce avoir signé une lettre d'intention avec la société grenobloise Phoenix Mobility, spécialisée sur le marché de la conversion de véhicules utilitaires vers l'électrique, en vue de nouer un partenariat stratégique pour le développement et l'exploitation commerciale d'un kit rétrofit, inédit en France sur le marché des véhicules utilitaires.



La solution doit permettre de convertir un véhicule utilitaire thermique de plus de 5 ans en électrique.



Une première étape du partenariat, sous forme de 'Proof of Concept', consistera en une phase de co-développement en vue de la commercialisation d'un premier kit rétrofit pour Renault Master dès 2023.



L'objectif de cette première étape sera de commercialiser et installer environ 1 000 kits rétrofit et de démontrer, auprès des clients professionnels, les bénéfices de la démarche rétrofit.



A terme, cette solution innovante sera étendue à d'autres modèles, assure le Losange.



