Renault : UBS dégrade le titre, qui décroche

(CercleFinance.com) - Renault recule lourdement en Bourse ce vendredi dans le sillage d'une note peu optimiste d'UBS, qui prédit un 'atterrissage difficile' pour le groupe automobile.



Dans une note diffusée ce matin, les analystes de la banque suisse disent s'inquiéter de la montée en puissance de la concurrence des constructeurs chinois, mais aussi de Tesla.



'Avec une exposition d'environ 70% de ses ventes à l'Europe et une part de marché de 10% sur le continent, Renault est l'un des acteurs les plus vulnérables', écrit UBS.



L'établissement helvétique doute par ailleurs que le projet d'introduction en Bourse de la la filiale de véhicules électriques et de logiciels du groupe, Ampere, prévu au premier semestre 2024, crée beaucoup de valeur pour les actionnaires.



Enfin, UBS note que l'activité résiduelle ('stub') du groupe - c'est-à-dire le périmètre restant post-scission d'Ampere - se situe autour de 16 euros, soit bien au-dessus de ses moyennes à cinq et 20 ans.



En conséquence, la banque dégrade le titre à 'vendre' contre 'neutre' jusqu'à présent et réduit fortement son objectif de cours, qui passe de 42 à 31 euros.



Suite à ces commentaires, l'action Renault chutait de plus de 4% vers 10h30 tandis que l'indice STOXX de l'automobile lâchait 1,4%, UBS ayant également dégradé son conseil sur Volkswagen.



