Renault : Stifel reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Renault et ajuste son objectif de cours de 53 à 55 euros, après une publication annuelle du constructeur automobile jugée 'robuste' avec des chiffres supérieurs aux attentes pour 2021.



'Les objectifs 2022 se situent au niveau du consensus actuel, mais nous voyons ceci comme un plancher', estime le broker qui considère aussi les objectifs 2023-25 comme trop conservateurs et attend des hausses significatives des consensus d'EBIT et de FCF pour 2023.



'En termes de catalyseurs, la journée investisseurs (CMD) du groupe est prévue pour l'automne 2022, tandis que l'attention se portera sur la nouvelle mobilité (Mobilize) a la fin du premier trimestre de cette année', ajoute Stifel.



