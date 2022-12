Renault : Stifel maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel reste à l'Achat et garde son objectif de cours de 48E sur le titre Renault



' Renault reste le 'joker' de notre espace automobile OEM ', commence l'analyste qui relève : ' Les prises de commandes continuent d'augmenter et le carnet de commandes est en hausse '.



' Nous continuons à penser que l'exécution et le mix sont sous-estimés : les marges d'exploitation devraient dépasser les prévisions en 2022 et continuer à se développer en 2023 ', poursuit Stifel.



' Avec des déclencheurs importants à venir, remaniement de l'Alliance, impression de l'exercice 22 et nos attentes supérieures à celles du consensus, nous pensons que la réévaluation ne fait que commencer ', termine l'analyste.



