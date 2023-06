Renault : Stifel confirme sa note d'achat sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Renault, avec un objectif de cours inchangé de 48 euros.



Alors que le groupe a levé ses prévisions pour l'exercice, l'analyste estime que le résultat d'exploitation devrait être tiré 'd'au-moins un quart' grâce à la qualité des ventes (volume/prix/mix) et à une base de coûts moins défavorable (Matière brute/Transport/Énergie/Rémunération accordée aux fournisseurs).



Ainsi, 'la rentabilité de Renault pourrait atteindre de nouveaux sommets en 2023 et dépasser le précédent record établi en... 1999 (avant l'ère Nissan)', avance Stifel.



Le Losange anticipe désormais : (1) une marge du groupe comprise entre 7% et 8% (versus supérieure ou égale à 6% auparavant) et (2) un FCF opérationnel automobile de plus de 2,5 MdsE (contre plus de 2 MdsE précédemment).



Selon Stifel, compte tenu de la cadence des lancements de produits en 2024 (14 nouvelles voitures) et 2025 (cinq nouvelles voitures) ainsi que du travail sur les coûts, 'les états financiers à terme pourraient s'avèrent encore plus attractifs qu'en 2023'.





