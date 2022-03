Renault : Sortie de Russie, Oddo confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Renault, avec un objectif de cours inchangé de 30 euros, au lendemain de l'annonce de le suspension des activités en Russie du constructeur.



Le Losange a aussi fait savoir qu'il évaluait les options possibles concernant sa participation dans AvtoVaz, un groupe automobile russe appartenant à Renault opérant notamment sous la marque Lada.



'De manière concrète, ceci signifie que le constructeur sort totalement de la Russie, une décision non sans conséquence alors qu'il s'agissait de son deuxième marché mondial (482k unités, 18% de ses volumes globaux l'an dernier), voire sans doute le premier en termes de rentabilité', souligne Oddo.



La décision n'est pas sans conséquence sur la guidance du groupe: Renault abaisse ses objectifs annuels et vise désormais une MOP de ~3% (vs > 4%) et un FCF Auto positif (vs >1 MdE).





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.