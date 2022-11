Renault : Relèvement de perspective chez Moody's

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service indique avoir changé la perspective de ses notes de crédit 'Ba2' sur Renault de 'négative' à 'stable', décision qui reflète l'amélioration de la rentabilité au premier semestre 2022 et les attentes portées par le plan Renaulution.



L'agence souligne que Renault a augmenté ses objectifs financiers, montrant qu'il progresse plus rapidement que prévu dans l'exécution du plan stratégique, grâce à des mesures d'efficacité continues, des effets prix positifs et le lancement de nouveaux modèles.



'L'affirmation de la notation Ba2 est basée sur l'attente que les mesures de crédit de Renault s'amélioreront à des niveaux confortables requis pour la catégorie de notation actuelle en 2023', ajoute Matthias Heck, analyste chez Moody's en charge du dossier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.