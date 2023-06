Renault : Renault relève ses prévisions 2023 grâce au succès d'Austral et Jogger

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Renault a révisé à la hausse jeudi ses objectifs financiers pour l'année en cours grâce à la demande pour ses nouveaux modèles familiaux, le SUV Austral et le break Dacia Jogger en tête.

Le groupe au losange, qui a engagé depuis plusieurs années une profonde restructuration et un repositionnement stratégique pour redresser ses marges, vise désormais pour 2023 une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8%, contre un objectif précédent supérieur ou égal à 6%.

"Cette révision s'explique principalement par la qualité du mix (des) ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur", a déclaré le constructeur automobile français dans un communiqué.

Renault table aussi sur un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros cette année, contre une cible précédente supérieure ou égale à deux milliards.

A la Bourse de Paris, l'action Renault grimpait de 4,18% à 37,98 euros dans les premiers échanges, signant de loin la meilleure performance du CAC 40 en hausse de 0,22% au même moment.

Distancé jusqu'ici par plusieurs autres groupes automobiles, notamment son compatriote PSA - aujourd'hui Stellantis - qui affiche constamment une marge à deux chiffres, Renault s'est recentré sur ses marchés et ses modèles les plus rémunérateurs, notamment sur le segment de taille intermédiaire.

"Cette offensive produits (...) inédite dans l'histoire du groupe (...) ne fait que commencer et permettra encore d'améliorer la performance du groupe", a déclaré le directeur général Luca de Meo cité dans le communiqué.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur financier Thierry Piéton a ajouté que l'ambition de Renault était de continuer à rattraper les meilleurs de ses concurrents, qu'il s'agisse des constructeurs traditionnels ou des pure players de l'électrique, faisant sans le nommer référence à Tesla.

NOUVEAUX RECORDS AU S1

Renault publiera le 27 juillet ses résultats semestriels qui devraient, selon lui, battre de nouveaux records avec une marge opérationnelle supérieure à 7% et un free cash-flow opérationnel de l'automobile d'environ 1,5 milliard, une prévision qui intègre 600 millions d'euros de dividendes de la filiale de financement Mobilize Financial Services.

Les deux années et demie à venir seront marquées par pas moins de 18 autre lancements, notamment le coupé Rafale, les Scenic, Renault 5 et Alpine A290 électriques ou encore le SUV Dacia Bigster, grand frère du Duster, l'un des best-sellers du groupe.

Toutes ces nouveautés aident Renault à augmenter ses prix moyens de vente, conformément à sa stratégie donnant la priorité à la valeur sur le volume.

Pour moderniser son image et revenir dans la course de l'électrification, le constructeur a également annoncé la création d'une entité dédiée à l'électrique et aux logiciels, qui s'ouvrira à des partenaires extérieurs lors d'une introduction en Bourse pour laquelle la fenêtre la plus favorable est située au premier semestre 2024, a dit Thierry Piéton.

Nissan doit y prendre une participation pouvant aller jusqu'à 15% mais les accords définitifs sur la restructuration de l'alliance n'ont pas encore été signés, le partenaire japonais de Renault ayant été agité à son sommet par une bataille de pouvoir et des divisions persistantes sur l'intérêt d'un investissement dans cette entité "Ampère" de Renault.

"Nous travaillons sur la finalisation des accords et le closing est attendu dès le quatrième trimestre", a ajouté Thierry Piéton.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Jean Terzian)

Copyright © 2023 Thomson Reuters