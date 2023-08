Renault : RCI Banque cède sa filiale de leasing en Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RCI Banque, la filiale de financement du groupe Renault, a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de céder sa filiale de leasing russe à Insight Investment Group.



Dans un bref communiqué, la banque française - spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux - explique que le fonds russe de private equity va reprendre 100% de RNL Leasing LLC et de sa filiale RNL Finance LLC.



'Cette cession représente la dernière étape du retrait de RCI Banque SA de la Fédération de Russie, conformément à la décision prise par le Groupe Renault en 2022', explique le constructeur automobile, qui n'a pas divulgué les détails financiers de l'opération.



Implantée dans 35 pays, RCI Banque, qui opère sous la marque commerciale Mobilize Financial Services et qui compte près de 4.000 collaborateurs, a financé près de 1,2 million de véhicules neufs et d'occasion l'an dernier.



