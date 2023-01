Renault : Projet de chargeur bidirectionnel avec le CEA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group fait part du développement d'un chargeur embarqué bidirectionnel à très haut rendement, qui réduira les pertes d'énergie de 30%, rechargera plus vite la batterie du véhicule et permettra d'injecter l'énergie de la batterie vers le réseau électrique.



Fruit de près de trois ans de recherches et ayant fait l'objet de 11 brevets communs avec le CEA, ce convertisseur de puissance développé à partir de matériaux innovants et plus compact sera déployée sur les véhicules Renault d'ici la fin de la décennie.



'Avec la recharge bidirectionnelle, le véhicule se met au service du réseau électrique et permet au consommateur final de réduire ses dépenses énergétiques', commente Jean-François Salessy, directeur de l'ingénierie avancée chez Renault Group.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.