Renault : Possible entrée d'Aramco dans une coentreprise

(CercleFinance.com) - Renault annonce qu'Aramco a signé une lettre d'intention en vue de devenir éventuellement actionnaire minoritaire de la nouvelle entreprise de groupes motopropulseurs, qui sera créée par le constructeur automobile français et son pair chinois Geely.



L'investissement du groupe pétrolier saoudien serait utilisé pour soutenir la croissance de la société et contribuer à la recherche et au développement, notamment en ce qui concerne les carburants synthétiques et les motorisations hydrogènes de future génération.



Avec 17 usines de groupes motopropulseurs et cinq centres de R&D sur trois continents, la future société aura une capacité totale de plus de cinq millions de transmissions et moteurs thermiques, hybrides et hybrides rechargeables par an.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel