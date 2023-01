Renault : Plan d'actionnariat salarié finalisé

(CercleFinance.com) - Renault Group indique avoir finalisé avec succès son plan d'actionnariat salarié Renaulution Shareplan : au total, avec près de 2,7 millions d'actions supplémentaires détenues par les salariés, l'opération représente 0,9% du capital.



Pour rappel, l'opération s'est tenue du 24 novembre au 12 décembre 2022. Plus de 95.000 salariés vont bénéficier de six actions gratuites, et parmi eux, plus de 40.000 ont également souscrit des actions à un prix préférentiel de 22,02 euros.



Les salariés détiendront environ 4,7% du capital du constructeur automobile à l'issue de l'opération, qui marque ainsi nouvelle étape dans son ambition d'atteindre 10% d'actionnaires salariés d'ici à 2030.



