Renault : Participations croisées rééquilibrées avec Nissan

(CercleFinance.com) - Comme prévu, Renault, Nissan et Mitsubishi ont dévoilé lundi toute une série de nouvelles initiatives visant à ouvrir un nouveau chapitre de leur alliance.



Le projet va notamment passer par la mise en place de participations croisées 'rééquilibrées' entre Renault Group et Nissan, mettant ainsi fin aux précédents accords qui régissaient leur partenariat vieux de 24 ans.



Aux termes de l'accord, Nissan et Renault détiendraient ainsi une participation croisée de 15%, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations.



Renault transférerait par ailleurs 28,4% des actions Nissan dans une fiducie française, où les droits de vote seront 'neutralisés' pour la plupart des décisions.



Suite au transfert des 28,4% d'actions Nissan à la fiducie, Nissan serait en mesure d'exercer les droits de vote attachés à sa participation dans Renault Group.



Cet accord-cadre contraignant doit permettre de définir les principes d'un nouveau schéma, sachant que les deux entreprises prévoient de conclure un nouvel accord d'ici au 31 mars.



Ce nouvel accord entrera en vigueur pour une période initiale de 15 ans.



Autre domaine de collaboration, Nissan a prévu d'investir jusqu'à 15% dans Ampere, l'entité de Renault dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels en Europe, dans le but de devenir un investisseur stratégique.



Mitsubishi Motors envisagerait également d'investir dans Ampere.



Par ailleurs, Nissan et Mitsubishi deviendront des clients de Horse, la filiale de Renault consacrée aux technologies de motorisations thermiques et hybrides à faibles émissions (ICE).



Sur le plan opérationnel, les trois constructeurs automobiles ont annoncé de nouveaux projets clés en Amérique latine, en Inde et en Europe, où le périmètre de collaboration dépassera le simple véhicule pour couvrir des domaines allant de la distribution à la fin de vie du véhicule, en passant par le recyclage.



