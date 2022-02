Renault : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur Renault, avec un objectif de cours relevé de 40 à 45 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la publication de 'solides résultats 2021, supérieurs aux objectifs et bien meilleurs qu'attendu'.



Renault a en effet été porté par 'un momentum sectoriel très favorable' et a 'profité de son avance sur son plan de réduction de coûts'.



Oddo rapporte que 'le constructeur s'attend à un rebond des volumes sur ses principaux marchés en 2022 et estime que ses parts de marché ne devraient plus baisser'. Selon le broker, les objectifs 2022 sont 'prudents' et 'à considérer comme des planchers'.



