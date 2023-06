Renault : Oddo BHF relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Renault, avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 euros.



Hier, le Losange a annoncé revoir à la hausse ses perspectives pour 2023.



Selon Oddo BHF, ces éléments 'confirment que les craintes étaient exagérées et que les leviers d'amélioration pour le constructeur restent largement sous-estimés, comme en témoigne l'ampleur des révisions en hausse attendues (>25% au niveau de l'EBIT 2023 pour le consensus).'



L'analyste se retrouve confirmé dans son idée que le constructeur est 'bien en avance sur ses objectifs' et que 'le meilleur reste à venir alors même que l'offensive produits n'en est qu'à ses débuts'.



De plus, 'le CFO a confirmé que le carnet de commandes restait très solide (niveau record toujours anticipé à fin juin, 3-4 mois) et offrait des certitudes également sur la première partie de 2024', conclut le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.