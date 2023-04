Renault : Oddo BHF confirme son conseil sur le groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Renault, avec un objectif de cours inchangé de 55 euros.



L'analyste rapporte que le Losange a organisé hier un évènement sur le 'Software-Defined Vehicle', une nouvelle architecture qui place le logiciel au coeur du développement du véhicule.



'Attendu courant 2026, le SDV devrait permettre à Renault de gagner en agilité (cycles de développement écourtés), en productivité (réduction de coûts de R&D 25%), et en valeur (objectif de 2 pts de gain de valeur résiduelle)', estime Oddo BHF.



Pour le bureau d'analystes, 'Renault présente une stratégie logicielle dont émane le pragmatisme, avec une approche hybride reposant à la fois sur des compétences internes et externes (rôle d'architecte), et un concept qui vise avant tout à délivrer des gains de productivité sans s'engager sur des perspectives de revenus encore incertaines'.



