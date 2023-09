Renault : Nouvelle directrice de la communication

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir qu'à compter de ce jour, Hélène Josselin rejoint Renault Group en tant que Directrice de la Communication de la marque Renault et devient ainsi membre du comité de direction Renault.



Elle succède ainsi à Christian Stein qui est appelé à d'autres fonctions au sein de la nouvelle entité Ampere, dont il rejoindra l'équipe dirigeante.



Hélène Josselin est rattachée hiérarchiquement à Stéphanie Cau, Directrice de la Communication de Renault Group, et fonctionnellement à Fabrice Cambolive, Directeur Général de la marque Renault.



