Renault : Nouveau Directeur performance contrôle

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Laurent David, actuellement Directeur financier des marques Dacia et Lada, au poste de Directeur performance contrôle de Renault Group.



Il devient membre du Comité de Direction Corporate de Renault Group et sera rattaché à Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group.



Laurent David est également nommé directeur financier de la marque Renault par interim.



Il a occupé différents postes dans le domaine de la finance chez RCI et Renault Group jusqu'en 2016 où il est nommé directeur administratif et finance pour Nissan Europe. En 2019, il est nommé directeur performance et contrôle pour les ventes et régions puis en 2021, il devient directeur financier des marques Dacia et Lada.



