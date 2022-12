Renault : Nomination d'une directrice audit & risque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la nomination de Céleste Thomasson au poste de directrice audit & risque, à compter du 9 janvier 2023. Elle sera rattachée à Luca de Meo, le CEO du constructeur automobile au losange.



Après avoir travaillé chez Safran, Céleste Thomasson a rejoint ensuite le groupe Geodis début 2022 en tant que secrétaire générale, membre du comité executif, en charge des domaines juridique, assurance, conformité et audit.



Son arrivée chez Renault s'inscrit dans le cadre d'une évolution de la direction audit, risque, éthique et compliance avec la création de deux pôles distincts audit & risque et éthique & compliance, ce dernier devant être confié à Didier Wisselmann.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.