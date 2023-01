Renault : N°1 des ventes à particuliers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé hier être 'n°1 du marché français VP+VUL (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers) avec 335 971 véhicules vendus en 2022 (-14,7 %) dont 236 405 véhicules particuliers et 99 566 véhicules utilitaires.



De plus, la politique commerciale de Renault propulse le Losange en tête des ventes à particuliers avec 115 606 immatriculations, en hausse de 12 % par rapport à 2021. La part de marché de la marque sur ce canal atteint 16,3 %, en progression de 2,2 points.



Conformément à ses engagements, la marque poursuit sa forte progression sur le marché électrifié, qu'elle domine avec 20,4 % de parts de marché (+1,8 point).



Renault maintient son leadership historique sur le marché des véhicules 100% électriques avec 40 430 immatriculations, en hausse de 24,6 % par rapport à 2021.



Ivan Segal, directeur commercial Renault France, ajoute qu'un plan produits riche est à venir avec la commercialisation de Nouvel Austral et le lancement de 4 nouveaux véhicules, qui viendront 'renforcer les positions de la marque sur les axes générateurs de valeur'.



