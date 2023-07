Renault : Marge opérationnelle record au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Renault Group publie un résultat net part du groupe de 2,09 milliards d'euros (soit 7,70 euros par action) pour le premier semestre 2023 et une marge opérationnelle record de 7,6%, en progression de trois points (dont 6,2% pour l'automobile, en hausse de 4,1 points).



Le chiffre d'affaires a atteint plus de 26,8 milliards d'euros, en progression de 27,3% (+30,6% à taux de change constants), dont un CA de l'automobile en hausse de 30,2% à taux de change constants, grâce surtout à des effets volume et prix.



Le constructeur au losange confirme donc ses perspectives financières pour 2023 qui ont été relevées le 29 juin dernier, à savoir une marge opérationnelle du groupe entre 7 et 8%, ainsi qu'un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros.



