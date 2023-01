Renault : Le titre recule après une dégradation d'analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Renault compte parmi les plus fortes baisses de l'indice CAC 40 ce jeudi à la Bourse de Paris, pénalisée par un abaissement de recommandation de HSBC.



Les analystes de la banque britannique ont dégradé leur conseil sur le constricteur automobile à 'conserver' contre 'achat' auparavant, avec un objectif de cours ramené de 44 à 42,5 euros.



Autour de 16h00, le titre perdait 1,7%, à comparer avec une baisse de 1,6% pour le CAC.



Dans une note de recherche, les analystes de HSBC jugent que les catalyseurs susceptibles de porter le cours de Bourse (journée investisseurs, scission des activités électriques et thermiques, restructuration de l'alliance) se sont déjà tous matérialisés.



Ils reconnaissent que la détermination du prix de l'éventuelle introduction d'Ampere pourrait constituer un élément favorable, mais rappelle que l'entrée en Bourse de Porsche l'an dernier n'avait que peu bénéficié à sa maison-mère Volkswagen.



Après un bond de 30% depuis la journée d'investisseurs du mois de novembre et au vu des risques économiques entourant l'Europe, son marché principal, HSBC préfère donc dégrader son conseil sur le titre.



