Renault : Lancement d'un Metaverse industriel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa transformation numérique, Renault Group annonce le lancement du premier Metaverse industriel, qui doit permettre, d'ici 2025, 320 millions d'euros d'économies diverses auxquelles viendront s'ajouter 260 millions d'économies sur les stocks.



Il doit aussi générer une réduction de 60% du délai de livraison des véhicules et de 50% de l'empreinte carbone de leur fabrication ainsi qu'une réduction importante des cycles d'innovation et contribuer à la baisse de 60% des coûts de garantie visée par le groupe.



Renault précise qu'aujourd'hui, 100% des lignes de production sont connectées, 90% des flux d'approvisionnement sont suivis en permanence et 100% des données Supply Chain sont hébergées dans ce replica du monde physique piloté en temps réel.



