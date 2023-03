Renault : L'UE valide une coentreprise avec Minth Group

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune entre Renault et Minth Group Limited, spécialiste de la fabrique de pièces détachées pour voitures domicilié dans les îles Caïmans.



L'entreprise commune sera basée en France et fournira des coques pour des batteries de voitures électriques en Belgique, France, et au Royaume Uni.



La Commission européenne a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, 'compte tenu qu'aucune des parties ni l'entreprise commune n'exercent actuellement d'activités commerciales sur le même marché, ou sur des marchés verticalement connectés'.



