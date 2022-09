Renault : L'UE autorise l'acquisition de Renault Korea Motors

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Renault Korea Motors, basée en Corée du Sud, par Renault et Geely Automobile, basée en Chine.



Renault Korea Motors fabrique et commercialise des voitures particulières en Corée du Sud et elle en exporte dans les pays asiatiques adjacents.



Geely Automobile fabrique et commercialise des voitures particulières à l'échelle mondiale.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence dans la mesure où Renault Korea Motors n'a aucune activité dans l'Espace économique européen.



